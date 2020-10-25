Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні дало рекомендації, як захиститися від коронавірусу COVID-19 на виборчій дільниці.

Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці Бюро ВООЗ.

Так, на виборчих дільницях слід:

• дотримуватися безпечної дистанції 1,5 метра від інших;

• заходити на виборчу дільницю в захисній масці;

• перед тим, як одягати маску, потрібно продезінфікувати руки спиртовмісним антисептиком протягом 20 секунд;

• одягати маску потрібно так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;

• слід взяти з собою антисептик, обробити руки при вході на виборчу дільницю;

• не потрібно торкатися руками маски, обличчя і очей;

• якщо кашляєте або чхаєте, необхідно прикривати рот згином ліктя;

• якщо можливо, користуйтеся особистою ручкою.

Залишивши виборчу дільницю, потрібно продезінфікувати руки спиртовмісним антисептиком.

Після повернення додому слід ретельно вимити руки з милом не менше 40 секунд.

“Дотримуючись рекомендацій з безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують”, – наголосили в Бюро ВООЗ.

Про карантинні правила на виборчих дільницях нагадав сьогодні на брифінгу і міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Обов’язково користуйтеся маскою, коли заходите на виборчу дільницю. В жодному разі не наближайтеся надто близько до іншої людини, дотримуйтесь соціальної дистанції, щоб вона становила не менше 1,5 метра. Не передавайте документ (паспорт, – ред.) у руки, просто покажіть його членам виборчої комісії. За можливості візьміть свою ручку”, – зазначив Степанов.