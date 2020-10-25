Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній Facebook-сторінці Бюро ВООЗ.
Так, на виборчих дільницях слід:
• дотримуватися безпечної дистанції 1,5 метра від інших;
• заходити на виборчу дільницю в захисній масці;
• перед тим, як одягати маску, потрібно продезінфікувати руки спиртовмісним антисептиком протягом 20 секунд;
• одягати маску потрібно так, щоб вона прикривала ніс, рот, підборіддя;
• слід взяти з собою антисептик, обробити руки при вході на виборчу дільницю;
• не потрібно торкатися руками маски, обличчя і очей;
• якщо кашляєте або чхаєте, необхідно прикривати рот згином ліктя;
• якщо можливо, користуйтеся особистою ручкою.
Залишивши виборчу дільницю, потрібно продезінфікувати руки спиртовмісним антисептиком.
Після повернення додому слід ретельно вимити руки з милом не менше 40 секунд.
“Дотримуючись рекомендацій з безпеки, ви можете захистити себе та людей, які вас оточують”, – наголосили в Бюро ВООЗ.
Про карантинні правила на виборчих дільницях нагадав сьогодні на брифінгу і міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Обов’язково користуйтеся маскою, коли заходите на виборчу дільницю. В жодному разі не наближайтеся надто близько до іншої людини, дотримуйтесь соціальної дистанції, щоб вона становила не менше 1,5 метра. Не передавайте документ (паспорт, – ред.) у руки, просто покажіть його членам виборчої комісії. За можливості візьміть свою ручку”, – зазначив Степанов.
- 14 вересня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні затвердив перелік вимог для організації та проведення виборів місцевих виборів під час епідемії COVID-19.
- Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснював, що всіх, хто прийде на дільницю, проситимуть надягнути маску, яка прикриває рот і ніс. Якщо людина відмовиться, їй загрожуватиме адміністративна відповідальність.
- Виборці з коронавірусом COVID-19 зможуть проголосувати в лікарнях або вдома.