У Київській міській державній адміністрації допускають закриття шкіл на карантин, якщо коронавірусом COVID-19 заразиться хтось із працюючих там учителів.

Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Так, оскільки вчитель може контактувати з класом (іноді навіть з декількома), то рішення в тій чи іншій школі прийматиметься залежно від ситуації.

“Залежно від ситуації буде прийматися рішення: або школа закривається, або клас йде на карантин, або йде на карантин учитель, кілька вчителів. Ми повинні бути гнучкими і водночас дотримуватися всіх заходів безпеки”, – наголосив Мондриївський.

Він уточнив, що прийматиме рішення про закриття школи директор.

Чиновник також розповів про алгоритм дій у разі виявлення коронавірусу у вчителя.

“Людина просто йде на самоізоляцію або в лікарню. Визначається коло контактних осіб, які також йдуть на самоізоляцію. Директор приймає рішення, хто буде заміщати вчителя. Проводиться тестування. В залежності від кількості захворілих, якщо вона не в критичному форматі, то процес навчання продовжиться”, – зазначив Мондриївський.