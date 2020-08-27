Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
Так, оскільки вчитель може контактувати з класом (іноді навіть з декількома), то рішення в тій чи іншій школі прийматиметься залежно від ситуації.
“Залежно від ситуації буде прийматися рішення: або школа закривається, або клас йде на карантин, або йде на карантин учитель, кілька вчителів. Ми повинні бути гнучкими і водночас дотримуватися всіх заходів безпеки”, – наголосив Мондриївський.
Він уточнив, що прийматиме рішення про закриття школи директор.
Чиновник також розповів про алгоритм дій у разі виявлення коронавірусу у вчителя.
“Людина просто йде на самоізоляцію або в лікарню. Визначається коло контактних осіб, які також йдуть на самоізоляцію. Директор приймає рішення, хто буде заміщати вчителя. Проводиться тестування. В залежності від кількості захворілих, якщо вона не в критичному форматі, то процес навчання продовжиться”, – зазначив Мондриївський.
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