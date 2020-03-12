Про це йдеться в указі президента №78/2020.
Відповідний указ був опублікований у четвер, 12 березня.
“Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України”, – йдеться в указі.
Відзначимо, Юлія Соколовська займала посаду міністра соцполітики в Уряді Олексія Гончарука, яке було відправлено у відставку Верховною Радою 4 березня.
До призначення в Кабмін Гончарука була радником в Міністерстві фінансів, ще раніше – директором департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Фото: Макс Левін / Lb.ua
Юлії Соколовській 34 роки. Навчалася в Національній академії держуправління при президенті України, КНЕУ, Об’єднаному віденському інституті.
Офіс Президента з 11 лютого очолює Андрій Єрмак, який на цій посаді змінив Андрія Богдана.
- 4 березня Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.
- Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим очільником Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.