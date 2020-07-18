Про це він поінформував у коментарі американському телеканалу CNN.
Філіпсон очолював Раду економічних консультантів Білого дому (Council of Economic Advisers, CEA). У червні він пішов у відставку і поновив викладацьку діяльність в університеті Чикаго.
У коментарі каналу Філіпсон заявив, що його команда попередила адміністрацію Трампа про небезпеки можливої пандемії приблизно за три місяці до того, як коронавірус COVID-19, імовірно, з’явився в Сполучених Штатах.
Так, у вересні Філіпсон разом із командою CEA представив доповідь під назвою “Пом’якшення впливу пандемічного грипу за допомогою інновацій у вакцинах”. У ній йшлося про те, що пандемія може вбити до півмільйона американців і заподіяти економіці США до 3,79 трильйона доларів збитку.
Відтак, Білий дім був обізнаний про економічні і соціальні наслідки можливої пандемії.
Філіпсон уточнив, що звіт був представлений президенту Трампу або його вищим посадовим особам.
“Білий дім повністю обізнаний про те, що випускає СЕА”, – заявив він.
Філіпсон також повідомив, що чиновники Білого дому нерідко розходяться в думках щодо того, які дії має розпочинати президент з певних питань.
Як зазначає CNN, раніше Дональд Трамп наполягав на тому, що ніхто не міг передбачити або запобігти спалаху коронавірусу.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру вводити в країні вимогу до американців носити захисні маски для обличчя з метою боротьби з поширенням коронавірусу.
- У травні у Білому домі істотно посилили заходи безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19 після того, як заразилися двоє співробітників президентської адміністрації.
- Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що в країні незабаром може початися друга хвиля коронавірусу. Щодня можуть реєструвати до 100 тисяч випадків зараження.