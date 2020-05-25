З 1 червня в аудиторіях вищих навчальних закладів можуть проводити екзаменаційні сесії в групах до 10 осіб.

Про це заявила в ефірі телеканалу “Україна 24” тимчасова виконуюча обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.

“Що стосується проведення екзаменаційних сесій. Так, з 1 червня це можливо в закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше 10 осіб”, – розповіла Мандзій.

Вона підкреслила, що все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається ослаблення карантинних заходів, повинно бути прийнято рішення обласною комісією ТЕБ та НС.

В.о. міністра освіти додала, що якщо показники в області дозволять послаблювати карантинні заходи, це буде означати, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема здачу сесії.

“Установи вищої освіти в основному готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно”, – зазначила Мандзій.