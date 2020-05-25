Про це заявила в ефірі телеканалу “Україна 24” тимчасова виконуюча обов’язки міністра освіти Любомира Мандзій.
“Що стосується проведення екзаменаційних сесій. Так, з 1 червня це можливо в закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше 10 осіб”, – розповіла Мандзій.
Вона підкреслила, що все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається ослаблення карантинних заходів, повинно бути прийнято рішення обласною комісією ТЕБ та НС.
В.о. міністра освіти додала, що якщо показники в області дозволять послаблювати карантинні заходи, це буде означати, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема здачу сесії.
“Установи вищої освіти в основному готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно”, – зазначила Мандзій.
- Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл цього року планується до проведення з 25 червня по 17 липня. У Міністерстві освіти й науки України уже оприлюднили дати проведення основної сесії ЗНО у 2020 році.
- Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.