Евакуйовані з охопленого коронавірусом міста Ухань громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу "Нові Санжари" в Полтавській області.

Пряму трансляцію з Нових Санжар веде “Радіо Свобода“.

Сім автобусів заїхали в санаторій. Водії були в захисних масках. Їх супроводжували машини правоохоронців.

Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. При цьому протестуючі запалили автомобільні покришки, складені посередині дороги.

Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У декількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували автобуси прямо до воріт санаторію.

Варто відзначити, що евакуйовані люди були перелякані, деякі з них закривали обличчя.

За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів будуть знаходитися в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавірусу.