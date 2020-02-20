Пряму трансляцію з Нових Санжар веде “Радіо Свобода“.
Сім автобусів заїхали в санаторій. Водії були в захисних масках. Їх супроводжували машини правоохоронців.
Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. При цьому протестуючі запалили автомобільні покришки, складені посередині дороги.
Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У декількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували автобуси прямо до воріт санаторію.
Варто відзначити, що евакуйовані люди були перелякані, деякі з них закривали обличчя.
За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів будуть знаходитися в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавірусу.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.