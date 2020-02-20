Евакуйовані з Китаю українці, іноземці, а також екіпаж зійшли з літака. Прикордонники в цілому оформили 94 людини.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

“У Міжнародному аеропорту міста Харків співробітники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю. На борту літака, окрім 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіли 72 пасажири”, – сказано в повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що серед пасажирів, які будуть направлені на обсервацію, 45 громадян України і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали заздалегідь, тому їхню перевірку по всіх базах даних здійснили ще до прильоту.

Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю тільки провели ідентифікацію осіб та проставили позначки в паспортні документи іноземців.

“Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища”, – наголосили в ДПСУ.