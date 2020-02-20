Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.
“У Міжнародному аеропорту міста Харків співробітники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю. На борту літака, окрім 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіли 72 пасажири”, – сказано в повідомленні.
У ДПСУ уточнили, що серед пасажирів, які будуть направлені на обсервацію, 45 громадян України і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали заздалегідь, тому їхню перевірку по всіх базах даних здійснили ще до прильоту.
Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю тільки провели ідентифікацію осіб та проставили позначки в паспортні документи іноземців.
“Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища”, – наголосили в ДПСУ.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.