Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можлива зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не суперечить інтересам нашої країни.

Таку думку він висловив в інтерв’ю американському телеканалу CNN напередодні візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Кулеба назвав пропозицію Байдена щодо такої зустрічі “чудовим прикладом дипломатії”.

Міністр зазначив, що це допомогло “виграти час”, оскільки Путін скоріш за все не порушуватиме правил в очікуванні зустрічі з американським лідером.

“Я розумію тих, хто занепокоєний (з приводу ймовірної зустрічі Байдена та Путіна, – ред.) через нестачу інформації, через “теорії змови” і успадкований страх зради. Але я бачу це з іншої перспективи – з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що б суперечило інтересам України, принаймні, на цьому етапі“, – наголосив Кулеба.

Як відомо, 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону.

Тоді зазначалося, що “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”, а також “висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості”.

Згодом Джо Байден повідомив, що збирається в червні зустрітися з Володимиром Путіним.