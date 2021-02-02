Про це йдеться в статті #Букв “Нікого нема вдома: чому Печерський суд відхрещується від справи Байдена і чи правда він там ні до чого”.

Як відомо, 22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена. Історія ця стосується звільнення Шокіна з посади генпрокурора у 2016.

Влітку, за результатами пресконференції нардепа Андрія Деркача, проти якого США запровадили санкції як російського агента, та який оприлюднив записи розмов Байдена і Порошенка, ОГПУ відкривав одне провадження. І ось тепер є ще два. За інформацією ЗМІ, відкриття останніх проваджень відбулось за ухвалою Печерського суду.

Втім, 29 січня суд раптом заявив, що не має стосунку до цього.

”З поведінки ОГПУ та Печерського суду мені вбачається, що дуже не хотілося і тим, і іншим виконувати чиїсь вказівки щодо реєстрації та розслідування кримінального провадження про обставини звільнення з посади Генерального прокурора України Віктора Шокіна, але вони не могли відмовитися. А тепер у Печерському суді побачили непривабливу перспективу отримати негативну оцінку своїх дій і можливо навіть персональні санкції і стараються переконати суспільство, що вони ніби-то не мають стосунку до того кримінального провадження”, – зазначила юристка Валентина Теличенко.

Вона також зауважила, що в перспективі такі рішення дорого обійдуться і владі, і Україні.

”На жаль, Україна вже має кілька рішень ЄСПЛ, у яких ідеться про порушення статті 18 Європейської конвенції, яка забороняє використовувати інструментарій кримінального права для незаконної мети. Янукович практикував кримінальне переслідування політичних опонентів. Те, що Зеленський повернувся до цієї практики, – дуже псує йому та Україні репутацію. Зеленський нічого не навчився з помилок Януковича. Повторення цих помилок Зеленському коштуватиме значно дорожче, ніж вони коштували Януковичу”, – додала юристка.