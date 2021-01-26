Минулого тижня в Україні відкрили два нових кримінальних провадження щодо нібито втручання п'ятого президента України Петра Порошенка та тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена у діяльність генпрокурора Віктора Шокіна.

Про це під час брифінгу заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Адвокат нагадав, що США активно співпрацювали з Україною, коли Байден був віцепрезидентом, тому за його інавгурацією “з великими надіями на поглиблення співпраці”.

Головань зауважив, що ті самі настрої були в Офісі президента. Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав, що стежив за інавгурацією, і після її завершення запросив Байдена до Києва.

Однак, вважає Головань, чинна влада поводилася лицемірно: вже за два дні після прийняття Байденом присяги в Україні відкрили два нових кримінальних провадження щодо нього.

“Чому я говорю “лицемірно”? Тому що вже 22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів було зареєстровано два нових кримінальних провадження, що стосуються нібито втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого Президента України Порошенко і нинішнього президента Сполучених Штатів Байдена”, — сказав адвокат.

За словами Голованя, до цього причетний підсанкційний український нардеп Андрій Деркач, який раніше публікував плівки, що нібито свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду.

“Виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якій маніпулюють агенти держави-агресора”, — сказав адвокат, додавши, що такі провокаційні дії мають на меті підрив стратегічного партнерства між країнами.