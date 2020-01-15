Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Він пояснив, що для уникнення нинішньої ситуації, коли в суспільстві активно обговорюють премії і надбавки міністрам, які неспівмірні із середнім доходом українців, в Кабміні вирішили щомісяця звітувати про виплати топ-чиновникам.

“Ми будемо офіційно публікувати щомісяця всі доходи, які отримують наші топ-чиновники. Це не секретна інформація. На сайті Кабміну буде публікуватися щомісяця той дохід, який отримують міністри, заступники. Буде завжди офіційна інформація”, – заявив Дубілет.

Також він зазначив, що на сайті Кабміну також планується публікувати і КРІ (індикатор ефективності роботи, – ред.) всіх посадових осіб, “щоб все було прозоро”.

На думку міністра, дохід топ-чиновників повинен бути високим, щоб вони не звертали увагу на “спокуси”, які їм пропонують. Але разом з тим підкреслив, що він повинен бути співмірним з доходами громадян і “зрозумілим” для виборців.

Він вважає, що прийшов час “позбутися від зоопарку надбавок і премій”, який залишився з радянських часів, створивши простий механізм, за яким буде визначатися премія.

Дубілет пояснив, що це зроблять “протягом найближчих тижнів або місяців”.

Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.