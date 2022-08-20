Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

Відповідно до постанови українці зможуть користуватися за кордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає за стосунок “Дія” для отримання публічних послуг за межами України. Ця інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг іноземним суб’єктам відносин.

У постанові зазначається, що використовувати дані з “Дії” мають право іноземні установи в державах, які дбають про захист персональних даних.

Серед таких країн: Австралія, Азербайджан, Аргентина, Буркіна-Фасо, Люксембург, Греція, Грузія, Ізраїль, Ірландія, Мавританія, Італія, Канада, Андорра, Ліхтенштейн, Монако, Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, Португалія, Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Словаччина, Велика Британія, США, Уругвай, Туніс, Туреччина, Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія.

Натомість персональні дані не можуть передаватися іноземним суб’єктам, що зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом.

А також у державах, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами, або кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником яких є зазначені держави, суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України “Про санкції”, щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні.