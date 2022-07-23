Про це йдеться на офіційному сайті уряду Польщі.
Польща повідомила Єврокомісію про електронний документ, доступний для вимушено переміщених осіб з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їх легальне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати у межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони.
У відомстві зазначається, що це перша повністю цифрова посвідка на проживання у Європейському Союзі. Документ Diia.pl доступний через мобільний застосунок mObywat, який можна встановити на мобільні телефони з Android та iOS.
Також уряд Польщі наголосив на тому, що з метою врегулювання питання пересування громадян України у межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС, 12 липня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на отримання тимчасового документа Diia.pl як підтвердження легальності перебування в Польщі.
Інформація про документ була одночасно направлена до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони.
Після офіційного повідомлення електронний документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця, виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Він також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною протягом 90 днів будь-якого 180-денного періоду.
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