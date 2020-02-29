У Міністерстві економіки готують спеціальний план протидії можливому впливу китайського коронавірусу на національну економіку за трьома різними сценаріями.

Про це розповів профільний міністр в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова”.

Для того щоб остаточно доопрацювати план, міністерству знадобиться ще близько двох тижнів.

“У нас … постійно йдуть наради, де ми перевіряємо здатність різних галузей відреагувати на три сценарії і готуємося до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії.

Наприклад, сьогодні була нарада за участю НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні у нас конкретний план буде “, – сказав Мілованов.

Зокрема, на даний момент вже існує базовий сценарій, згідно з яким коронавірус не викличе економічних труднощів в країні.

Також розглядається “сценарій другого рівня” і найскладніший сценарій.

“Найскладніший” – це сценарій на випадок ситуації подібної до тієї, яка зараз відбувається в Китаї.