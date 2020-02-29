Про це розповів профільний міністр в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова”.
Для того щоб остаточно доопрацювати план, міністерству знадобиться ще близько двох тижнів.
“У нас … постійно йдуть наради, де ми перевіряємо здатність різних галузей відреагувати на три сценарії і готуємося до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії.
Наприклад, сьогодні була нарада за участю НБУ, Мінфіну та нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні у нас конкретний план буде “, – сказав Мілованов.
Зокрема, на даний момент вже існує базовий сценарій, згідно з яким коронавірус не викличе економічних труднощів в країні.
Також розглядається “сценарій другого рівня” і найскладніший сценарій.
“Найскладніший” – це сценарій на випадок ситуації подібної до тієї, яка зараз відбувається в Китаї.
- В Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.