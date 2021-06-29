Кабінет Міністрів постановив продовжити дію чинного тарифу на електроенергію ще на 1 місяць.

Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Як сповіщалося, 18 червня у Міністерстві енергетики України анонсували зміну тарифів на електроенергію для населення з 1 липня цього року. Зокрема, міністр Герман Галущенко заявляв, що уряд планує встановити пільговий тариф для громадян, які споживають до 100 кВт-год на місяць.

Однак цього не відбулося. 29 червня уряд ухвалив рішення щодо збереження ціни на електроенергію на рівні 1,68 грн за кВт-год до 31 липня. Такий тариф мав діяти до 30 червня.

Єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год — був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що “регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії”.

Тоді в уряді запевняли, що неприйняття такого тарифу призведе до різкого (приблизно у 2,5 раза) зростання тарифу на електричну енергію з січня.