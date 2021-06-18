У Міністерстві енергетики України анонсували зміну тарифів на електроенергію для населення з 1 липня цього року.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє кореспондент #Букв.

У міністра запитали, якою буде вартість електроенергії, оскільки 1 липня 2021 року спливає термін дії фіксованої ціни на неї для населення, яка зараз складає 1,68 грн.

У відповідь Галущенко повідомив, що Кабінет Міністрів наступного тижня подасть нову модель ПСО (спеціальних обов’язків) на ринку електроенергії.

“Безумовно важлива зміна, яку ми готуємо реалізувати, – це оновлена модель ПСО. Вона буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який забезпечить соціально вразливу верству населення”, – зазначив очільник Міненерго.

За словами Галущенка, в рамках нової моделі ПСО уряд планує встановити пільговий тариф для громадян, які споживають до 100 кВт-год на місяць.

“На сьогодні ми бачимо, що можемо (як мінімум воно є в проєкті на зараз) захистити соціально вразливі верстви. Ми виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт. Ми працюємо над проєктом, який передбачає захист тої категорії населення через зменшення тарифу”, – наголосив міністр.

У Міненерго уточнили, що на сьогодні “це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств”, і проєкт нового ПСО “передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу”.

Нова модель ПСО планується на 4 роки.

Вона передбачатиме:

диференційований тариф залежно від категорій населення і захист соціально вразливих верств;

водночас має забезпечити можливість для компаній-виробників електроенергії проводити модернізацію обладнання.

Як відомо, зараз для населення діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год. Він був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що “регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії”.

До цих змін побутові споживачі електроенергії сплачували за перші 100 кВт-год за місяць по 90 копійок, а за кожен наступний кВт-год – по 168 копійок.

Варто зазначити, що тариф 1,68 грн за кВт-год діє до 30 червня 2021 року.

ДОВІДКА. ПСО – спеціальні обов’язки для учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку. Відповідно, державні компанії, зокрема “Енергоатом”, мають продавати частину виробленої електроенергії (близько 50%) для потреб населення за фіксованою, нижчою за ринкову, ціною (на сьогодні – 15 коп. за кВт-год без ПДВ).