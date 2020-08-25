Кабінет Міністрів України пропонує продовжити адаптивний карантин у нашій країні до 1 листопада у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

“В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада“, – зазначається в повідомленні.

Під час наради йшлося про те, що загальна кількість осіб, які захворіли на COVID-19 в Україні з початку епідемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська та Тернопільська.

Зеленський, своєю чергою, підтримав необхідність вжиття превентивних заходів: зокрема, введення заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

“Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах”, – наголосив він.

На нараді також зазначалося, що у світі спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19.

Тому український Уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють в “червону зону” епідемії, терміном на 30 днів. Ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

На прохання прем’єр-міністра Ізраїлю прийнято рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош ха-Шана.

Водночас Зеленський виступив за пом’якшення умов в’їзду до України для громадян Білорусі, “з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них”.