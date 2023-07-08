Кабінет міністрів України ухвалив рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на проєкти, що сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів.

Джерело: Урядовий портал.

“Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів”, – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перший проєкт – це оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем.

Другий – розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.

Окрім цього, у 2023 році Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України.

Він передбачає виділення 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Передбачені меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення: муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо); громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.