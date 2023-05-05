Про це повідомив постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, в уряді схвалили проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обовʼязок і військову службу”.
Законопроєкт передбачає внесення змін до статей 15, 18, 18-1, 37 ЗУ “Про військовий обовʼязок і військову службу”, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку”.
Втім, для того, аби законопроєкт набрав чинності його мають розглянути у Верховній Раді.
Нагадаємо, що раніше про подібну ініціативу говорили в Міністерстві оборони України. У відомстві заявили, що прибуття чоловіків віком до 27 років до ТЦК та СП супроводжується чергами, фінансовими витратами та створює зайве навантаження на медичних працівників.
“Дані зміни продиктовані тим, що під час дії режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років”, — йшлося в повідомленні.
Також відомстві зазначили, що такі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими й безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення перемоги.
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