2 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що поранених військовослужбовців, котрі не зможуть виконувати бойові завдання, призначатимуть на інші посади у ЗСУ.

Про це посадовиця зазначила у Facebook.

Маляр зауважила, що під час повномасштабної війни з’явились нові виклики і проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, оскільки раніше такого досвіду не було.

От, власне, стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови”.

За словами заступниці міністра, нині вакансій в ЗСУ в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Вона наголосила, що проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України.

Є конкретні рішення, котрі реалізовуватимуть. Зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ — і це повинно розв’язати питання тих, хто зараз чекає на призначення.

Окрім цього, запевнила Маляр, готуються зміни системного характеру до Наказу 402 Міноборони відносно військово-лікарської експертизи та до законодавства.

Зазначимо, через війну в Україні зростає кількість поранених захисників та захисниць, а також цивільних громадян, які потребують подальшої комплексної реабілітації для відновлення та повернення до повноцінного життя. Саме тому держава потребує створення цифровізованої реабілітації, доступ до якої має бути для всіх українців, які цього потребують.