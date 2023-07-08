Уряд України спростив механізм постачання донорської крові на фронт, що дозволить врятувати більше життів українських захисників.

Джерело: МОЗ України.

Відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Постанова також передбачає, що кожен медичний підрозділ визначає особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів.

Водночас військові медики самостійно вирішують, як їм зручніше замовити кров – від бригади чи від окремих медичних підрозділів. Це робить систему гнучкою та адаптивною до оперативної обстановки на фронті.

Процес отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами сил безпеки та оборони передбачає наступний алгоритм дій:

опорний суб’єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів і повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;

регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до заявок, поданих координаторами медичних підрозділів.

У МОЗ пояснили, що фактично, завдання підрозділів зводиться до формування заявок і звітів, в яких відповідальні особи медичних підрозділів заповнюють мінімум необхідної інформації. Такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час та не докладати зайвих зусиль на пошук і забезпечення доставки донорської крові та її компонентів.

Разом з тим, постановою визначено алгоритм дій медичних підрозділів у критичних ситуаціях, таких як масове надходження поранених. У цьому випадку медичні підрозділи максимально швидко можуть забрати необхідну кількість донорської крові та її компонентів в допоміжному тимчасовому банку крові, про місцерозташування якого буде відомо виключно їм.

До того ж відтепер медичні підрозділи зможуть відправляти свій медперсонал на тренінги до центрів служби крові для навчання техніки проведення трансфузій. Як результат – впровадження даної постанови сприятиме наданню військовослужбовцям медичної допомоги відповідно до стандартів НАТО, визначених протоколами TССС (Tactical Сombat Сasualty Сare).

Загалом, за даними МОЗ, понад 60 % превентивних смертей на полі бою пов’язані з крововтратою.