Сьогодні, 26 квітня, до Хорватії на лікування прибули 19 українських військових, з якими також приїхали 9 членів їхніх родин.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Хорватії.

Зазначається, що Республіка Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їхнього лікування, а членам сімей буде надано допомогу в розміщенні і підтримку під час перебування їхніх рідних на лікуванні.

“Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому й уряд РХ 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України в Республіці Хорватія”, – зазначили у посольстві, а також подякували уряду Хорватії.

Нагадаємо, що 29 березня міністр оборони Хорватії Маріо Баножич висловив підтримку у боротьбі українського народу за волю та європейське майбутнє, зауваживши, що країна розглядає можливість передачі Україні гвинтокрили Мі-8.

Міністр наголосив, що Хорватія підтримувала Україну з перших днів війни фінансово, політично, дипломатично і технічно. Нині ж уряд країни розглядає можливість передачі 14 гвинтокрилів Мі-8.

“Один із кроків подальшої підтримки — це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. Один із пунктів — гелікоптери Мі-8. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передання”, — зазначив Баножич.

Глава відомства наголосив, що його візит — це ще одне підтвердження того, що Хорватія і хорватський народ солідарні з Україною. І підтримують боротьбу за свободу від самого початку, і продовжуватимуть так довго, “як це буде потрібно”.