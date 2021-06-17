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Кабмін України зняв заборону на в’їзд іноземців з Індії

Кабінет Міністрів України скасував заборону на в'їзд в Україну для осіб, які прибувають з Індії.

Четвер, 17 червня 2021, 20:34

Відповідні зміни є в постанові №611.

Уряд прибрав із постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року пункт про повну заборону на в’їзд в Україну іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

В’їзд водночас було дозволено іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, а також дружинам або дітям громадян України.

Обмеження діяли з 2 травня.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 14 червня, у столиці Індії послабили карантин, оскільки кількість нових випадків COVID-19 продовжує знижуватися.

Нагадаємо, що Індія вже готується до третьої хвилі коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.

  • У квітня повідомляли, що ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія била всі рекорди за кількістю заражень і смертей. Система охорони здоров’я країни вийшла з ладу, спостерігалася нестача обладнання, місць у лікарнях і крематоріях.
  • З початку пандемії коронавірусу Індія була в п’ятірці країн, де вірус поширювався найбільш активно. Однак, на думку експертів, реальні дані щодо кількості заражень COVID-19 в країні можуть бути в 30 разів вищими.
  • В Індії разом із епідемією коронавірусу почало розповсюджуватися інше небезпечне інфекційне захворювання – мукормікоз.
Теги: вакцина проти коронавірусу, Кабмін, Индия

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