Кабмін України зняв заборону на в’їзд іноземців з Індії

Кабінет Міністрів України скасував заборону на в'їзд в Україну для осіб, які прибувають з Індії.

Відповідні зміни є в постанові №611.

Уряд прибрав із постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року пункт про повну заборону на в’їзд в Україну іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

В’їзд водночас було дозволено іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, а також дружинам або дітям громадян України.

Обмеження діяли з 2 травня.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 14 червня, у столиці Індії послабили карантин, оскільки кількість нових випадків COVID-19 продовжує знижуватися.