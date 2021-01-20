Кабмін управлятиме найбільшими об’єктами енергетики

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Уряду 20 січня, інформують #Букви.
Зазначається, що рішення прийняли за дорученням президента України Володимира Зеленського.
“Уряд сьогодні прийматиме рішення, яке стосується виконання Третього енергопакету ЄС в частині розмежування операторів системи передачі виробників та постачальників електричної енергії”, – сказав прем’єр Денис Шмигаль перед голосуванням.
Він зазначив, що Міністерство економіки, Міністерство енергетики та Міністерство фінансів повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній. Мова йде про “Укренерго”, “Магістральні газопроводи України” та ДП “Оператор ринку”.
“Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства”, – зазначив прем’єр.
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