Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні виділив майже 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекційними засобами.

Про це повідомив у своєму Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Щоб діти і надалі навчались із дотриманням протиепідемічних заходів, сьогодні ми затвердили пропозицію Міністерства освіти про виділення 540 млн грн на субвенції регіонам. Усі школи мають бути забезпечені дезінфекторами”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, на наступний рік у бюджеті пропонується виділити 1 млрд грн на протиепідемічні заходи в школах.

Згідно з постановою Уряду, на засоби дезінфекції виділили 539 млн 498 тис. грн. Вони будуть спрямовані на закупівлю “дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфекційних засобів для обробки поверхонь”.

Кошти виділені шляхом зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Наприклад, на більш ніж 4 млн грн зменшено видатки за програмою “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”. На 40 тис. грн скорочені видатки за програмою “Виплати академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти”.

На 77 млн грн зменшено видатки за програмою “Загальнодержавні заходи у сфері освіти”.