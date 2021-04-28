Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.
Ціну залишили на рівні 1,68 грн за КВт/год до 30 червня.
“Сьогодні ми продовжуємо механізм дії накладених соціальних зобов’язань до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін, 1,68 грн/кВт”, – заявив Шмигаль.
Також очільник Кабміну наголосив, що тепер НАЕК “Енергоатом” і НЕК “Укргідроенерго” продаватимуть електроенергію безпосередньо постачальникам послуг з укладанням двосторонніх договорів без посередництва ДП “Гарантований покупець”.
Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада України на першому позачерговому засіданні провалила всі проєкти постанов, які стосувалися врегулювання тарифів на комунальні послуги.
- 18 січня Кабінет Міністрів ухвалив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила максимальний тариф на розподіл газу до 1,79 гривні за кубометр.
- 20 січня в Кабінеті Міністрів України відбулася нарада, під час якої було досягнуто домовленості, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні підвищуватись не будуть.
- Наприкінці березня стало відомо, що ціна на електроенергію для українців у квітні зростати не буде і залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.