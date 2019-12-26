Про це прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в своєму Telegram-каналі.

“За один день ми закрили 5,3 тис. нелегальних гральних залів по всій Україні. Але якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили роботу – прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, обравши категорію 5”, – написав він.