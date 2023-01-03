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Кабмін змінив правила проведення торгів в системі Prozorro на шість місяців – уточнення від глави Мінекономіки

Кабінет міністрів тимчасово скасував торги у системі електронних закупівель Prozorro через те, що не всі можуть брати участь у них на тлі постійних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко уточнила, що скасування аукціонів діятиме протягом шести місяців.

Середа, 4 січня 2023, 01:04
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Про це міністерка повідомила у Facebook.

Через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів в системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України змінив правила проведення торгів, мовиться у Постанові Уряду № 1495 від 30 грудня 2022 р.

Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro будуть проводитися без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується”, – заявила Свириденко.

Згодом вона уточнила, що Уряд не скасував Prozorro.

За її словами, було змінено правила електронних торгів: “виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції”.

Міністерка пояснила, що уряд був змушений на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах.

Це рішення прийняте тимчасово – на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується”, – наголосила очільниця відомства.

Окрім цього, вона додала, що відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим. Також, згідно з рекомендаціями Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів.

Теги: аукціони, зміна правил, Мінекономіки, Постанова Уряду, проведення торгів, Свириденко, ProZorro

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