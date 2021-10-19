Верховна Рада підтримала законопроєкт № 5459-1 про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний документ проголосували 304 народних обранця.

Законом визначено статус Національного антикорупційного бюро України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та передбачено, що набуття НАБУ статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників тощо.

Документом встановлено особливості порядку взаємодії Національного бюро із Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання Кабінету Міністрів України у діяльність НАБУ.

Законом також визначено особливості застосування положень нормативно-правових актів, які регулюють питання діяльності центральних органів виконавчої влади та державної служби, з метою забезпечення інституційної та операційної незалежності НАБУ.

Крім того, документ визначає повноваження Уряду щодо призначення на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України та звільнення з цієї посади за наявності встановлених Законом підстав.

Зокрема конкурсний добір на посаду Директора НАБУ має організовувати та проводить конкурсна комісія, до якої будуть входити шість осіб. Три особи визначаються Кабміном, ще три особи – визначаються Урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Законом також визначено, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Національного бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених Кабінетом Міністрів на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.