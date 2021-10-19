Представництво ЄС в Україні закликає Верховну Раду прийняти законопроєкт №5459-1, яким вносяться правки у законодавство щодо статусу НАБУ та його відповідності до Конституції України.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Twitter.

Представництво закликає зробити це вже сьогодні.

“Важливо, шоб поправки 5459-1 до Закону про НАБУ були ухвалені Верховною Радою сьогодні”, – закликає відомство.

Також у представництві ЄС в Україні наголосили, що НАБУ є ключовим органом у боротьбі з корупцією та прийняття цих правок гарантує його незалежність та ефективність.

“Це гарантуватиме незалежність і ефективність Національного антикорупційного бюро, ключового органу для досягнення відчутних результатів у протидії корупції високого рівня. ЄС розраховує на відданість Верховної Ради цій боротьбі”, – йдеться у повідомленні.

Що передбачають зміни?

Законопроєктом №5459-1 передбачається внесення змін до українського законодавства, що приведе статус Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Так, пропонується змінити статус НАБУ та зробити його центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Наразі НАБУ є державним правоохоронним органом. При цьому доповнюється, що вимоги Кабміну щодо формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Також закріплюється, що зміна статусу НАБУ не потребуватиме жодних заходів, пов’язаних із реорганізацією чи ліквідацією органу. Таким чином, буде неможливо звільнити чинного голову відомства за “формальними ознаками”.

Ще законопроєктом пропонується прибрати норму, за якою НАБУ утворювалось та підпорядковувалось президенту.