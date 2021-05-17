Про це за підсумками засідання фракції “Слуги народу” сповістив її голова Давид Арахамія, повідомляє кореспондент #Букв.
Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення.
В “Слузі народу” вже погодили нових кандидатів на їхні посади.
“Фракція була в першу чергу присвячена кадровим питанням, як всі розуміють. Питання були зміни трьох міністрів. На міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура була підтримана пана Кубракова”, — сказав Арахамія.
Олександр Кубраков був депутатом від “Слуги народу”, але склав мандат і з листопада 2019 року очолює “Укравтодор”.
“Замість міністра економіки пана Петрашка запропонована кандидатура пана Любченка. Зауваження — пан Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр”, — додав голова фракції.
Олексій Любченко наразі є очільником Державної податкової служби. Його призначили на 5 років минулого місяця.
“І замість пана Степанова пан Ляшко. Але є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо 3 міністрів… Стосовно пана Степанова, бо він добровільно не йде з посади, трохи інша процедура. Спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім на голову Верховної Ради. Десь в четвер ми очікуємо, що буде призначення всіх трьох міністрів”, — оголосив нардеп.
Віктор Ляшко з кінця грудня 2019 року був заступником міністра охорони здоров’я, цю посаду спершу обіймала Зоряна Скалецька, потім — Максим Степанов. З 11 березня 2020 року Віктор Ляшко є головним санлікарем.
- За словами спікера ВРУ Дмитра Разумкова, Рада цього тижня збереться на позачергове засідання з приводу цих кадрових питань у Кабміні.
- Напередодні засідання фракції “Слуги народу” відбулося засідання Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Комітету ВРУ з питань здоров’я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати “Слуги народу”.