"Слуги народу" визначилися із кандидатурами на посади трьох міністрів — інфраструктури, економіки та охорони здоров'я. Всі вони можуть бути призначені вже цього четверга.

Про це за підсумками засідання фракції “Слуги народу” сповістив її голова Давид Арахамія, повідомляє кореспондент #Букв.

Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення.

В “Слузі народу” вже погодили нових кандидатів на їхні посади.

“Фракція була в першу чергу присвячена кадровим питанням, як всі розуміють. Питання були зміни трьох міністрів. На міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура була підтримана пана Кубракова”, — сказав Арахамія.

Олександр Кубраков був депутатом від “Слуги народу”, але склав мандат і з листопада 2019 року очолює “Укравтодор”.

“Замість міністра економіки пана Петрашка запропонована кандидатура пана Любченка. Зауваження — пан Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр”, — додав голова фракції.

Олексій Любченко наразі є очільником Державної податкової служби. Його призначили на 5 років минулого місяця.

“І замість пана Степанова пан Ляшко. Але є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо 3 міністрів… Стосовно пана Степанова, бо він добровільно не йде з посади, трохи інша процедура. Спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім на голову Верховної Ради. Десь в четвер ми очікуємо, що буде призначення всіх трьох міністрів”, — оголосив нардеп.

Віктор Ляшко з кінця грудня 2019 року був заступником міністра охорони здоров’я, цю посаду спершу обіймала Зоряна Скалецька, потім — Максим Степанов. З 11 березня 2020 року Віктор Ляшко є головним санлікарем.