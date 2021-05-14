Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це сповістила прессекретарка спікера Верховної Ради Ольга Туній.

Як повідомлялося, 14 травня одразу двоє міністрів написали заяву про відставку. Це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.

Повідомлення з’являлися і щодо можливої відставки Степанова. Нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко повідомив, що очільник МОЗ Степанов відмовляється писати заяву про відставку. Рішення щодо нього фракція “Слуги народу” прийме на засіданні у понеділок.

Заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук заявила, що Степанов заяву про звільнення не писав.

Туній своєю чергою проінформувала, що подання про його звільнення вже подано прем’єром Шмигалем.

“Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку Міністра охорони здоров’я Максима Степанова”, — написала вона.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.