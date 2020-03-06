Новий уряд має намір провести аудит діяльності митниці та тільки після його приймати будь-які кадрові рішення.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, зараз Кабінет Міністрів вивчає причини недовиконання бюджету та шукає способи вирішити цю проблему.

“Ми зараз працюємо над тим, щоб проаналізувати в першу чергу причини невиконання бюджету за перші два місяці. По-друге ми шукаємо джерела і напрямки, за якими ми все-таки в першому кварталі виконаємо бюджет. Це першочергове завдання. Практично кожен день ми працюємо з фінансовим блоком, і на вихідних, завтра ми будемо працювати з представниками податкової, митниці, казначейства”, — сказав він.

У зв’язку з необхідністю провести аудит діяльності податкової, митниці та казначейства, наразі ніяких кадрових рішень не планується.

“Для того, щоб приймати кадрові рішення, треба мати підстави. … Треба визначити справедливо, яка причина (невиконання бюджету – ред.). І тоді можна приймати обґрунтовані справедливі кадрові рішення”, — додав прем’єр.

Глава Кабміну запевнив, що як тільки аудит буде проведений, його результати будуть продемонстровані громадськості.

“Коли будемо готові, ми представимо всі цифри, будемо абсолютно відвертими з людьми, з українцями, про те, в якій ситуації ми знаходимося. Ми вивчимо причини, чому так сталося. … Всі ці речі покажемо, провівши аудит”, — підкреслив Шмигаль.

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