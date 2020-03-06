Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами голови уряду, зараз Кабінет Міністрів вивчає причини недовиконання бюджету та шукає способи вирішити цю проблему.
“Ми зараз працюємо над тим, щоб проаналізувати в першу чергу причини невиконання бюджету за перші два місяці. По-друге ми шукаємо джерела і напрямки, за якими ми все-таки в першому кварталі виконаємо бюджет. Це першочергове завдання. Практично кожен день ми працюємо з фінансовим блоком, і на вихідних, завтра ми будемо працювати з представниками податкової, митниці, казначейства”, — сказав він.
У зв’язку з необхідністю провести аудит діяльності податкової, митниці та казначейства, наразі ніяких кадрових рішень не планується.
“Для того, щоб приймати кадрові рішення, треба мати підстави. … Треба визначити справедливо, яка причина (невиконання бюджету – ред.). І тоді можна приймати обґрунтовані справедливі кадрові рішення”, — додав прем’єр.
Глава Кабміну запевнив, що як тільки аудит буде проведений, його результати будуть продемонстровані громадськості.
“Коли будемо готові, ми представимо всі цифри, будемо абсолютно відвертими з людьми, з українцями, про те, в якій ситуації ми знаходимося. Ми вивчимо причини, чому так сталося. … Всі ці речі покажемо, провівши аудит”, — підкреслив Шмигаль.
- Раніше Зеленський заявив, що контрабанда “відправила митницю в нокаут”. За його словами, за два місяці поточного року невиконання держбюджету становить майже 16 млрд гривень, з яких 13 – це “провал надходжень від митниці”.
- Державна митна служба відповіла на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо недовиконання плану по зборах до бюджету на 13 мільярдів гривень.
- Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов невдовзі буде звільнений зі своєї посади.