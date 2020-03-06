Про це повідомила пресслужба митниці.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що контрабанда “відправила митницю в нокаут”. За його словами, за два місяці поточного року невиконання держбюджету становить майже 16 млрд гривень, з яких 13 – це “провал надходжень від митниці”.

“Правда про те, як працює митниця, або чому вона не додала до бюджету 13 млрд грн. митниця стягує податки з імпорту товарів. Це називається оподатковуваним імпортом. Простіше кажучи, митниця бере % від вартості товару, який ввозиться в Україну. Втім, не увесь такий товар підлягає оподаткуванню. Є пільговий“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у січні-лютому 2018 року оподаткований імпорт склав 7,6 млрд дол. — митниця перерахувала до бюджету 1,9 млрд дол. У січні-лютому 2019 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) оподаткований імпорт зріс на 0,37 млрд дол., тому і митниця перерахувала до бюджету на 0,3 млрд дол. більше.

При цьому, у січні-лютому 2020 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року) оподаткований імпорт впав на 0,21 млрд дол, тому митниця перерахувала на 0,27 млрд дол. менше.

“Імпорт усіх товарів впав? Ні. Сировинних (нафтопродукти, вугілля, кокс, руди, добрива тощо) впав, а споживчих (продукти харчування, напої тощо) — навпаки, зріс. Але сировинний імпорт — це 43% (!) від обсягу усього імпорту“, – заявили у пресслужбі.

Наголошується, що доходи бюджету від митниці напряму залежать від обсягів оподаткованого імпорту. На обсяги такого імпорту, митниця не впливає, натомість впливають зміни кон’юнктури світових ринків, соціально-економічна ситуація в країні, рівень доходів населення та промислового виробництва.

“Але це не все. Є ще один фактор, який пояснює, чому митниця не додала. Мова про курсову різницю. У бюджет-2020 уряд заклав курс долара на рівні 27 грн. У січні-лютому 2020 гривня зміцнилася: 1$ = 23,68-24,57 грн. Про що це говорить? Коли вартість імпортованого товару в доларах залишилася такою ж, а в гривні вона знизилася, тому що курс гривні зміцнився, ми отримуємо менше податків. Тобто митниця за таких розкладів менше збирає: у січні-лютому 2020 року вона зібрала у гривні менше (на 12,3 %) надходжень 2019 року. Натомість у доларах — надходження в обсязі 1,9 млрд. дол. залишились практично незмінними (якщо не враховувати надходження від “євроблях” як єдиноразового платежу у 2019 році)“, – пояснили на митниці.