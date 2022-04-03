Про це повідомляють #Букви.
В телеграм-каналі очільника Чечні Рамзана Кадирова було опубліковано відео, де “кадирівці” роздають жителям Маріуполя гуманітарну допомогу, яку нібито відправив в місто сам Кадиров.
Щоправда, на пакетах з борошном бачимо надпис українською мовою “Борошно”, що свідчить про те, що цей вантаж аж ніяк не міг приїхати з Чечні. Ймовірно, ці запаси було вкрадено на території України.
- За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 млрд доларів.
- У Міжнародному комітеті Червоного Хреста намагатимуться здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя.