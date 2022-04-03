"Кадирівці" роздають у Маріуполі гуманітарну допомогу з українським маркуванням на ній. Проте заявляють, що це допомога від очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляють #Букви.

В телеграм-каналі очільника Чечні Рамзана Кадирова було опубліковано відео, де “кадирівці” роздають жителям Маріуполя гуманітарну допомогу, яку нібито відправив в місто сам Кадиров.

Щоправда, на пакетах з борошном бачимо надпис українською мовою “Борошно”, що свідчить про те, що цей вантаж аж ніяк не міг приїхати з Чечні. Ймовірно, ці запаси було вкрадено на території України.