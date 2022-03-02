Станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Наразі знищено та пошкоджено: 30 літаків, 31 гелікоптер, 211 танків, 862 одиниць бронетехніки, 85 артилерійських систем, 9 засобів протиповітряної оборони, 40 реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з ПММ, 3 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 355 автомобільної техніки.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що з 24 лютого також відбуваються систематичні обстріли українських міст з території Республіки Білорусь.

Наразі білоруські війська приведено до повної бойової готовності. Також є інформація про можливість проведення загарбниками масованої операції з дезінформації. Метою є залякування населення, та тактика тотальної дезінформації, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас угруповання Збройних сил України завдають супротивнику значних втрат на всіх наявних напрямках ведення бойових дій.