Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Наразі знищено та пошкоджено: 30 літаків, 31 гелікоптер, 211 танків, 862 одиниць бронетехніки, 85 артилерійських систем, 9 засобів протиповітряної оборони, 40 реактивних систем залпового вогню, 60 цистерн з ПММ, 3 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 катери, 355 автомобільної техніки.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що з 24 лютого також відбуваються систематичні обстріли українських міст з території Республіки Білорусь.
Наразі білоруські війська приведено до повної бойової готовності. Також є інформація про можливість проведення загарбниками масованої операції з дезінформації. Метою є залякування населення, та тактика тотальної дезінформації, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Водночас угруповання Збройних сил України завдають супротивнику значних втрат на всіх наявних напрямках ведення бойових дій.
- Раніше етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликала американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.
- Також 95-а окрема десантно-штурмова бригада України успішно контратакувала російських окупантів на Донеччині.
- У Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.