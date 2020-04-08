У зв'язку із зростанням в Україні кількості летальних випадків серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для проведення ритуальних обрядів.

Відповідна інформація з’явилася на Facebook-сторінці МОЗ.

Так, міністерство рекомендує дотримуватися наступних правил при похованні померлих:

• не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

• не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;

• безпечна дистанція в 1,5 метра між присутніми;

• заборонено цілувати тіло померлого через ризик інфікування;

• поховання або кремація тіла повинні здійснюватися в щільно закритій труні;

• органи місцевого самоврядування повинні здійснювати облік осіб, які були присутні при похованні.

Згідно з постановою головного санітарного лікаря України № 4, особи, які безпосередньо контактують із тілами померлих від коронавірусу (зокрема, медики), повинні використовувати засоби індивідуального захисту: рукавички, водостійкий ізоляційний халат з довгими рукавами, медичну маску, окуляри, захисний щиток, одноразову медичну шапочку.

Тіла померлих перед похованням повинні бути оброблені дезінфекційним розчином і поміщені в герметичний пакет-мішок.