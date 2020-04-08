Відповідна інформація з’явилася на Facebook-сторінці МОЗ.
Так, міністерство рекомендує дотримуватися наступних правил при похованні померлих:
• не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
• не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
• безпечна дистанція в 1,5 метра між присутніми;
• заборонено цілувати тіло померлого через ризик інфікування;
• поховання або кремація тіла повинні здійснюватися в щільно закритій труні;
• органи місцевого самоврядування повинні здійснювати облік осіб, які були присутні при похованні.
Згідно з постановою головного санітарного лікаря України № 4, особи, які безпосередньо контактують із тілами померлих від коронавірусу (зокрема, медики), повинні використовувати засоби індивідуального захисту: рукавички, водостійкий ізоляційний халат з довгими рукавами, медичну маску, окуляри, захисний щиток, одноразову медичну шапочку.
Тіла померлих перед похованням повинні бути оброблені дезінфекційним розчином і поміщені в герметичний пакет-мішок.
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.
- В Україні в критичному стані внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 знаходяться 33 людини.