Про це повідомляється в матеріалі американської газети The Wall Street Journal.

“Протягом майже трьох тижнів лікарі щосили намагалися встановити нульового пацієнта. Люди один за іншим повідомляли про подібні симптоми, але багато з них відвідували невеликі, погано забезпечені ресурсами клініки і лікарні. Деякі пацієнти відмовлялися платити за сканування грудної клітини; інші відмовилися переводитись в більш великі установи, які були краще оснащені для виявлення інфекційних захворювань”, – йдеться в статті.

Уточнюється, що в кінці грудня влада Китаю встановила зв’язок вірусу з ринком диких тварин в Ухані і ізолювала пані Вей, яка була одним з перших пацієнтів.

Водночас підкреслюється, що один з перших лікарів, який попереджав владу, тоді був підданий критиці за “поширення чуток”. Ще одного лікаря змусили написати лист з самокритикою про те, що його попередження спричинило “негативний вплив”.

“Навіть після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто наказав чиновникам контролювати спалах хвороби 7 січня, влада й надалі заперечувала, що хвороба може поширюватися між людьми – про що лікарі знали з кінця грудня”, – сказано в статті.

Як заявив один з авторитетних китайських експертів-епідеміологів Чжун Наньшан, чиновники занадто довго не підтверджували публічно, що коронавірус передається від людини до людини.

“Хоча лікарі старанно працювали над тим, щоб швидко виявити захворювання, їм заважала система охорони здоров’я, яка, незважаючи на значні поліпшення за останні 15 років, часто залишає людей з робітничого класу без достатнього доступу до лікарів загального профілю і лікарняного ліжка”, – йдеться в матеріалі.

Підкреслюється, що вірус поширився значно ширше, ніж міг би, вже на той час, коли китайська влада офіційно заблокувала Ухань (епіцентр коронавируса). У свою чергу блокування цілих регіонів та карантинні заходи в Китаї призвели до уповільнення подальшого поширення вірусу.

Також повідомляється, що одна з перших хворих, пані Вей, в перший час отримувала в лікарнях виключно традиційне лікування, яке прийнято при звичайних простудних захворюваннях, але неефективно в разі нового коронавірусу. І лікарі визнали її хворобу серйозною тільки тоді, коли жінка вже “з трудом могла рухатися”. А через кілька днів схожі симптоми спостерігалися вже у близько трьох десятків людей.

“Деякі лікарі спочатку навіть не усвідомлювали, що вони лікують пацієнтів з ринку, що знижує ймовірність того, що вони розберуться”, – сказано в статті.

Китайські медики встановили зв’язок між людьми, які заразилися на ринку диких тварин, тільки через 11 днів.

На початку 2020 го року також почали зростати свідоцтва, що коронавірус передається від людини до людини, проте влада як і раніше не реагувала належним чином.

“Побоюючись, що її колеги можуть бути заражені таким же чином, доктор Ай ще раз попередила адміністрацію лікарні 1 січня і наказала своєму власному відділенню надіти маски. Тієї ночі відділ дисципліни лікарні викликав її на розмову на наступний день. За словами доктора Ай, її критикували за “поширення чуток”. Вона намагалася стверджувати, що хвороба може бути заразною. Вони сказали, що її дії викликали паніку і “підірвали стабільність” Уханю. Д-р Ай сказала, що керівництво лікарні також заборонило персоналу обговорювати хворобу особисто або за допомогою текстів чи зображень. Вісім днів по тому медсестра в її відділенні відчула себе погано, і пізніше було підтверджено, що вона заразилася коронавірусом. До початку березня три лікаря в лікарні померли від інфекції”, – сказано в статті.

У свою чергу у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що їх китайський офіс був проінформований про нову хворобу ще 31-го грудня. Однак при цьому не було сказано про можливість передачі вірусу від людини до людини.

“Деякі експерти в області охорони здоров’я стверджують, що медичні установи на той момент допустили помилку, шукаючи тільки пацієнтів, у яких була лихоманка, а також прямий контакт з ринком диких тварин. При цьому вони випустили з уваги тих, хто вступав в тісний контакт з такими випадками, і інших пацієнтів, у яких не було прямого контакту з ринком”, – підкреслюється в матеріалі.

При всьому при цьому китайська влада не підтверджувала спалах нового атипового коронавірусу публічно до 9-го січня 2020 го року.

“Тоді ми знали, що уряд бреше. Але ми не знаємо, навіщо їм потрібно було брехати. Може бути, вони думали, що це можна контролювати”, – розповів один з китайських медиків.

Тільки 15-го січня голова центру надзвичайних ситуацій в Китаї заявив по телевізору, що існує ризик передачі нового коронавірусу від людини до людини. Однак ще до 17-го січня не було оголошено про нові випадки, а святкування китайського Нового року були продовжені.

Лідер Китаю Сі зробив свою першу публічну заяву про кризу 20-січня, однак не згадав у ньому про передачу коронавірусу від людини до людини. Через кілька годин про це оголосив по телевізору доктор Чжун.