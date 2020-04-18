Як правильно освячувати паски, і хто повинен здійснювати молитву благословення, #Буквам розповів релігієзнавець Дмитро Горевий.
Релігієзнавець пояснив, що в залежності від конфесії можуть бути певні відмінності в порядку освячення великодньої трапези.
“Як правило, читає молитву старший чоловік в родині або глава сімейства”, – пояснив він.
Що стосується порядку, в якому потрібно читати молитви, то він такий:
“Читаються пасхальні молитви, як “Христос воскрес із мертвих” тричі, або “Отче наш”. Читається молитва для освячення і кропиться святою водою”.
Горевий пояснив, що не існує якогось загального, канонічного порядку освячення.
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