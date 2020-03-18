Перелік опубліковано на офіційному сайті Київської міської держадміністрації.
Відзначається, що з 18 березня пасажири будуть допускатися в транспорт тільки в захисних медичних масках.
Святошинсько-Броварська гілка метрополітену (червона гілка метрополітену)
Станція метро “Академмістечко” – станція метро “Лісова”:
• Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
• Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50
• Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18
• Маршрутне таксі № 228.
Сирецько-Печерська гілка метрополітену (зелена гілка метрополітену)
Станція метро “Червоний хутір” – станція метро “Сирець”:
• Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91
• Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
• Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18
• Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500.
Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену (синя гілка метрополітену)
Станція метро “Героїв Дніпра” – станція метро “Теремки”:
• Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
• Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
• Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
• Маршрутне таксі: № 155, 166, 500.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив, що 17 березня з 23:00 вечора припиняє роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- У Києві з середи, 18 березня, пасажирів без масок не пускатимуть у громадський транспорт у зв’язку з введенням карантину через коронавірус. Крім того, в наземний транспорт столиці повинні пускати не більше 10 осіб одночасно.
- 16 березня Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, закриваються всі установи, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.