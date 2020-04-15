Коронавірус може проявлятися безсимптомно або ж за своїми ознаками бути схожим на сезонну ГРВІ. Тож людей, які вже перехворіли на COVID-19, може бути значно більше.

#Букви розповідають, як дізнатися, чи перехворіли ви на коронавірус.

Які симптоми коронавірусу

Деякі специфічні симптоми здатні вказати, що ви вже перенесли коронавірус.

Нагадаємо, в статті #Букв “Як лікують коронавірус в Ізраїлі: Ми не даємо хворим з легкою формою хвороби ніяких ліків”, зазначається.,що найчастішими симптомами коронавірусної інфекції на початковій стадії є:

біль в горлі;

іноді нежить;

легкий кашель;

легке нездужання;

м’язові болі;

біль у спині;

пронос.

Так, за даними вчених з Оксфордського університету, існує п’ять “легких” симптомів (не температура, сухий кашель і озноб), які можуть говорити про те, що це коронавірус.

Один з перших симптомів, хоча він і досить рідкісний, — втрата нюху. Ця ознака коронавірусної інфекції була виявлена нещодавно.

Другий симптом — сильний біль в животі. Вона може бути як самостійним симптомом, що вказує на зовсім інші захворювання черевної порожнини, так і ознакою коронавірусу. У другому випадку відчуття з’являються в нижніх відділах легень, але віддає болем саме в живіт.

Третій симптом — рідке випорожнення, або діарея. Цей симптом проявив себе ще на перших порах пандемії — серед пацієнтів шпиталю в Ухані. Він спостерігався щонайменше у 204 хворих на коронавірус.

Четвертий симптом, а вірніше тривожний сигнал, — запалення очей. Вірус проникає в організм через слизові оболонки, тому очі страждають так само, як ніс і горло. Кон’юнктивіт — одна з перших ознак зараження, коли інші симптоми ще не проявилися.

П’ятий симптом — найсильніша втома і слабкість. Якщо особливих причин для перевтоми не було, але людина все одно почувається безсилою, то цілком імовірно, що в її організм проникла інфекція і підточує її сили.

Як дізнатися, чи перехворіли ви на коронавірус

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко в коментарі #Буквам пояснив, що для того, щоб дізнатися, чи перехворіли ви на коронавірус, необхідні спеціальні тести на антитіла до COVID-19.

“Коли організм стикається з патогеном, імунна система виробляє антитіла для того, щоб боротися з інфекцією. Термін життя цих антитіл варіюється в залежності від захворювання. Поки триває імунітет, організм готовий збільшити вироблення цих антитіл, щоб нейтралізувати загрозу, якщо вона з’явиться знову. Тривалість імунітету, який формується після зараження COVID-19, поки невідома”, – розповів він.

Бурлаченко зазначив, що є кілька різних типів тестів на коронавірус.

“Наша країна закуповує переважно експрес-тести, які передбачають пошук в зразку крові антитіл М і G. Але надійність такої перевірки — невелика. Річ у тому, що антитіла починають вироблятися в організмі приблизно через 5-6 днів з моменту інфікування, тому на початку захворювання перевірка покаже негативний результат. Значно надійніше є ПЛР-тести (метод полімеразної ланцюгової реакції). Більшість поточних тестів COVID-19 включають зразок мазка з носа або горла, щоб визначити, чи справді людина переносить вірус. Потім ці мазки слизу аналізують, часто за допомогою лабораторного процесу, на наявність вірусу. Є ще й метод серологічного тестування, але він часто дає змогу виявити вже у людей, які перехворіли в прихованій формі”, – пояснив експерт.

За його словами, до аптечних мереж по всій Україні завезли швидкі тест-системи на коронавірус.

“Їх продають без рецепта, придбати може будь-хто. Вартість одного експрес-тесту близько 500 гривень. Однак такі тести не можна робити самостійно, адже ніхто не гарантує вам якості такого тестування”, – підкреслив Бурлаченко.

Де можна зробити тест на коронавірус?

У приватній клініці “Медіком” експрес-тест коштує 850 гривень. Якщо тест позитивний, в клініці візьмуть аналізи методом ПЛР, за що доведеться додатково доплатити 180 гривень.

Тестування на наявність коронавірусу можна пройти в лабораторії “МедЛаб”. Швидкий тест на антитіла IgM, IgG коштує 1 тис. грн.

У медичному центрі “Клініка Нова” можна здати експрес-тест на антитіла за 850 грн.

У клініці “Добробут” експрес-тест з консультацією лікаря коштує 1505 гривень, а ПЛР-тест – 2520.

Лабораторія “Діла” не робить експрес-тестів, а лише ПЛР-тест вдома у пацієнта. Ціна – 2400 гривень.

У лабораторії “Синево” тестування на коронавірус не проводять.

Відзначимо, що всі приватні клініки і лабораторії зобов’язані повідомляти Центр громадського здоров’я про проведені тестування та їх результати.