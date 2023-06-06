Каховська ГЕС: все, що потрібно знати про стратегічно важливе водосховище України

Російські окупаційні війська вночі 6 червня здійснили підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, яка, зокрема, забезпечувала водою тимчасово окупований Крим та тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Джерело: The Guardian

Вранці 6 червня почали з’являтися кадри, як вода витікає зі стратегічно важливої дамби у Новій Каховці на півдні України.

Південне військове командування Збройних сил України заявило, що дамбу підірвали російські війська.

Каховська ГЕС на річці Дніпро розташована за 30 км на схід від міста Херсона. Її знищення мало б низку значних наслідків для місцевості та для воєнних зусиль України в цілому.

Чому дамба у Новій Каховці важлива?

Дамба перетинає українську річку Дніпро, стримуючи величезний резервуар води. Сама дамба має 30 метрів у висоту і сотні метрів в ширину. Збудована в 1956 році в складі Каховської ГЕС.

Резервуар, який вона містить – приблизно 18 кубічних кілометрів води, що, фактично, дорівнює об’єму, як Великого Солоного озеро в Юті (США). Прорив дамби може призвести до затоплення населених пунктів під нею, включно з Херсоном, який українські війська деокупували у листопаді 2022 року.

Незабаром після того, як Україна звинуватила Росію в підриві дамби, очільник Херсонської області Олександр Прокудін закликав жителів евакуюватись, попередивши, що “вода досягне критичного рівня через 5 годин”.

Вода з водосховища забезпечує Кримський півострів на півдні, який був окупований Росією в 2014 році, а також найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, яка також окупована війська РФ фактично від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Дамба також допомагає живити Каховську ГЕС. Її руйнування посилить поточні енергетичні проблеми України після того, як на початку цього року Росія витратила тижні для атак на об’єкти життєво важливої інфраструктури.

Це також, ймовірно, призведе до руйнування системи каналів, які зрошують більшу частину південної України, включаючи Крим.

З початку повномасштабної війни Росії проти України дамбу в Новій Каховці вважали потенційною мішенню як через її стратегічне значення, так і через шкоду, яку може завдати її руйнування.

У жовтні, коли Україна перебувала в розпалі повернення значної частини окупованого Херсона, президент Володимир Зеленський закликав Захід попередити Росію, щоб вона не підривала дамбу, попереджаючи, що це затопить значну територію півдня України. Тоді він стверджував, що російські війська заклали вибухівку всередині дамби.

Зеленський заявив, що “руйнування дамби означало б масштабну катастрофу”, і порівняв такий вчинок із застосуванням зброї масового ураження.

У військовій розвідці України заявили, що “масштаб екологічної катастрофи виходить далеко за межі України і торкнеться всього Чорноморського регіону”.

Водночас Росія звинуватила Київ у ракетному обстрілі дамби та планах її знищення.

Після того, як Україна відвоювала Херсон у листопаді минулого року, з’явилися зображення деяких значних пошкоджень дамби. Росія звинуватила Україну в обстрілі дамби під час кампанії з повернення Херсона.

Що відбувалося цього року?

У травні жителі сусіднього села повідомили про триваючу повінь, у якій вони звинуватили російських окупантів. У розмові з інформаційним агентством Reuters місцеві жителі сказали, що рівень води почав підвищуватися в квітні, іноді на 30 см на день, і з того часу залишається високим.

Українські посадовці заявили, що “підйом рівня води в Дніпрі, внаслідок якого були підтоплені населені пункти в Запорізькій області, пов’язаний з російською окупацією Каховської дамби”.

Але вони додали, що не можуть сказати, що саме російські війська робили на дамбі, оскільки не мали доступу до неї.

Російський енергетичний посадовець також попередив у травні, що дамба ризикує бути переповненою через рекордно високий рівень води.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.