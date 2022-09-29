Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Разом із канадськими партнерами домовились про створення спільної робочої групи, де разом визначимо пріоритетні проєкти співпраці. Розраховуємо, що вже найближчим часом вийдемо на конкретні проєкти та розпочнемо їх втілення в життя”, – розповіли у відомстві.

Крім того, зазначили, що відповідної домовленості досягнуто в межах перемовин міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, міністра транспорту Канади Омара Альхабри, представників двох міністерств, а також керівників “Укрзалізниці” та Залізничної асоціації Канади.

Зокрема, Канадська тихоокеанська залізнична компанія (CP) і Канадська національна залізниця (CN) нададуть експертну підтримку “Укрзалізниці” в питаннях управління залізницею, розвитку логістичних можливостей та відбудови інфраструктури.

У Міністерстві інфраструктури України нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджено або втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій залізниці, зруйновано півсотні мостів, а також перестали функціонувати десятки вокзалів та станцій.

“Вдячний моєму колезі Омару Альхабрі за ініціативу створення такої групи та підтримку України від перших днів широкомасштабного вторгнення. Впевнений, що досвід канадських залізничників дозволить не тільки відновити інфраструктуру, але й суттєво її вдосконалити”, — прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також він запросив канадських партнерів взяти участь в реалізації ключових інфраструктурних проєктів у сферах дорожнього господарства, розвитку водного транспорту та портової галузі.