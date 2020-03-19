Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Відзначається, що Зеленський розповів Трюдо про заходи, які робляться в Україні для боротьби з поширенням коронавірусу.
Водночас в розмові була відзначена готовність двох держав до координації зусиль у боротьбі з пандемією хвороби.
Своєю чергою прем’єр Канади заявив, що країна готова надати Україні необхідні медичні препарати та обладнання.
Також Трюдо пообіцяв посприяти у вивезенні громадян України з Канади.
Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання дружині Джастіна Трюдо Софі.
Нагадаємо, що медики підтвердили зараження коронавірусом у дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.