Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо з приводу боротьби з пандемією нового атипового коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Відзначається, що Зеленський розповів Трюдо про заходи, які робляться в Україні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Водночас в розмові була відзначена готовність двох держав до координації зусиль у боротьбі з пандемією хвороби.

Своєю чергою прем’єр Канади заявив, що країна готова надати Україні необхідні медичні препарати та обладнання.

Також Трюдо пообіцяв посприяти у вивезенні громадян України з Канади.

Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання дружині Джастіна Трюдо Софі.

Нагадаємо, що медики підтвердили зараження коронавірусом у дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо.