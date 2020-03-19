Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Відзначається, що Зеленський розповів Трюдо про  заходи, які робляться в Україні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Водночас в розмові була відзначена готовність двох держав до координації зусиль у боротьбі з пандемією хвороби.

Своєю чергою прем’єр Канади заявив, що країна готова надати Україні необхідні медичні препарати та обладнання.

Також Трюдо пообіцяв посприяти у вивезенні громадян України з Канади.

Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання дружині Джастіна Трюдо Софі.

Нагадаємо, що медики підтвердили зараження коронавірусом у дружини прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, Софі Грегуар-Трюдо.

  • В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
  • Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
  • Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.