Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові постачання засобів протиповітряної оборони для України. Зокрема про надання батареї ЗРК Patriot та систем NASAMS.

Про це на американській військовій базі “Рамштайн” у Німеччині повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Ми хочемо збільшити безпекову допомогу Україні, зокрема минулого місяця США заявили про надання батареї ЗРК Patriot, також ми надаватимемо броньовані автомобілі, БТРи у рамках пакету цієї допомоги. Сьогодні ми хочемо оголосити новий раунд допомоги США для України, який допоможе здобувати перемогу на полі бою. Цей пакет розрахований на понад $ 2,5 млрд, загалом США надали загальної допомоги на суму понад $26 млрд, це безпрецедентно”, – йдеться в повідомленні.

Він розповів, що завдяки новому пакету допомоги зміцнять систему ППО України та оборонну здатність на полі бою. Україні будуть надані бойові машини: 59 – Bradley, 19 – Stryker та інші броньовані машини. Також ми говоримо про артснаряди та інші боєприпаси.

Також голова Пентагону зауважив, що й інші країни запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони України. Йдеться про Францію, Британію та Німеччину.

“Нідерланди також передають ракети й пускові установки Patriot, а також забезпечать навчання на цій системі. Крім того, Канада придбала систему NASAMS та пов’язане з нею обладнання для України”, — зазначив Остін.