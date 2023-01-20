Про це на американській військовій базі “Рамштайн” у Німеччині повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
“Ми хочемо збільшити безпекову допомогу Україні, зокрема минулого місяця США заявили про надання батареї ЗРК Patriot, також ми надаватимемо броньовані автомобілі, БТРи у рамках пакету цієї допомоги. Сьогодні ми хочемо оголосити новий раунд допомоги США для України, який допоможе здобувати перемогу на полі бою. Цей пакет розрахований на понад $ 2,5 млрд, загалом США надали загальної допомоги на суму понад $26 млрд, це безпрецедентно”, – йдеться в повідомленні.
Він розповів, що завдяки новому пакету допомоги зміцнять систему ППО України та оборонну здатність на полі бою. Україні будуть надані бойові машини: 59 – Bradley, 19 – Stryker та інші броньовані машини. Також ми говоримо про артснаряди та інші боєприпаси.
Також голова Пентагону зауважив, що й інші країни запропонували допомогу в посиленні протиповітряної оборони України. Йдеться про Францію, Британію та Німеччину.
“Нідерланди також передають ракети й пускові установки Patriot, а також забезпечать навчання на цій системі. Крім того, Канада придбала систему NASAMS та пов’язане з нею обладнання для України”, — зазначив Остін.
- У ніч на 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.
- Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити надання Україні озброєння, адже час минає, а Росія використовує його як зброю.
- 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.