Про це повідомляє канадське видання CBC News.
Також Канада пропонує Україні позику в розмірі 120 мільйонів доларів на “економічну стійкість і реформи управління”.
Трюдо також повторив тезу про те, що Москва мусить припинити ескалацію та утриматися від подальшого вторгнення та окупації української території.
Очікується, що допомога від Канади включатиме допомогу Україні в оснащенні нового роду військових. У заяві посольства України в Оттаві йдеться, що у відповідь на нарощування російських військових сил Україна створила “нову окрему гілку Збройних Сил – Війська територіальної оборони”.
Серед зброї, яку Канада планує відправити, є стрілецька зброя, захисні жилети та тактичні окуляри. Ці предмети будуть частиною пакету як “летального, так і нелетального обладнання”.
Позика є одним із головних запитів, які Україна надавала Канаді, і має на меті послабити “агресивну економічну дестабілізацію, яку здійснює Росія”, – сказав Джастін Трюдо.
“Одна з речей, про які український уряд чітко заявляв: наявність додаткових ресурсів для підтримки своєї економіки була б надзвичайно важливою для заспокоєння українського народу та стійкої боротьби проти російської дестабілізації”, – додав він.
- Нагадаємо, 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- Також в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- Відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.