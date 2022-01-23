Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав "агресивною" спробою Росії дестабілізувати її.

Про це повідомляє канадське видання CBC News.

Також Канада пропонує Україні позику в розмірі 120 мільйонів доларів на “економічну стійкість і реформи управління”.

Трюдо також повторив тезу про те, що Москва мусить припинити ескалацію та утриматися від подальшого вторгнення та окупації української території.

Очікується, що допомога від Канади включатиме допомогу Україні в оснащенні нового роду військових. У заяві посольства України в Оттаві йдеться, що у відповідь на нарощування російських військових сил Україна створила “нову окрему гілку Збройних Сил – Війська територіальної оборони”.

Серед зброї, яку Канада планує відправити, є стрілецька зброя, захисні жилети та тактичні окуляри. Ці предмети будуть частиною пакету як “летального, так і нелетального обладнання”.

Позика є одним із головних запитів, які Україна надавала Канаді, і має на меті послабити “агресивну економічну дестабілізацію, яку здійснює Росія”, – сказав Джастін Трюдо.

“Одна з речей, про які український уряд чітко заявляв: наявність додаткових ресурсів для підтримки своєї економіки була б надзвичайно важливою для заспокоєння українського народу та стійкої боротьби проти російської дестабілізації”, – додав він.