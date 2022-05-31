Про це повідомляє CNN.

За словами прем’єр-міністра, нові заходи необхідні, оскільки зростає насильство з використанням зброї.

Вийнятками можуть бути лише для елітних стрільців, олімпійських спортсменів та охоронців. Канадцям, які вже володіють пістолетами, буде дозволено зберігати їх.

“Окрім спортивної стрілянини та полювання, немає жодних причин, з яких комусь у Канаді потрібна зброя у повсякденному житті”, – наголосив Трюдо.