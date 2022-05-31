Про це повідомляє CNN.
За словами прем’єр-міністра, нові заходи необхідні, оскільки зростає насильство з використанням зброї.
Вийнятками можуть бути лише для елітних стрільців, олімпійських спортсменів та охоронців. Канадцям, які вже володіють пістолетами, буде дозволено зберігати їх.
“Окрім спортивної стрілянини та полювання, немає жодних причин, з яких комусь у Канаді потрібна зброя у повсякденному житті”, – наголосив Трюдо.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков підтримав запровадження вільного обігу вогнепальної зброї серед цивільних в Україні, а також аргументував своє твердження.
- Нагадаємо, що майже 60% українців в умовах активної війни підтримують право на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Вперше за всю історію досліджень показник прихильників цієї ідеї перевищив кількість противників.
- Також міністр оборони Олексій Резніков вже підтримував ухвалення законопроєкту щодо легалізації зброї в Україні, оскільки певен, що це дасть змогу регулювати її обіг.