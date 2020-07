Про це повідомляє телеканал Fox News.

На думку Уеста, аборти повинні бути дозволені, але і повинні бути фінансові стимули, які можуть стати перешкодою для такої практики.

“Кожен, у кого є дитина, отримує мільйон доларів”, – сказав Уест в якості прикладу.

Виступаючи, Уест заплакав від розмов про аборти, його матір, яка померла від ускладнень після операції в 2007 році, про свою дружину, зірку реаліті-шоу Кім Кардашьян Уест.

“Навіть якщо моя дружина хоче розлучитися зі мною після цієї промови, вона привела Норт в цей світ, навіть коли я цього не хотів. Вона встала і захистила цю дитину. Ви знаєте, хто ще захистив дитину? Сорок три роки тому, як ви думаєте, хто захистив дитину? Моя мама врятувала моє життя. Мій тато не хотів мене. Моя мама врятувала моє життя, не було б Каньє Уеста, тому що мій тато був дуже зайнятий”, – сказав він.

Одягнувши бронежилет і виголивши на голові “2020”, артист виступив перед натовпом в Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Захід був тільки для зареєстрованих гостей.

У своїй промові він перейшов від релігії до міжнародної торгівлі та ліцензійних угод.

“Гаррієт Табман (американська аболіціоністка, борець проти рабства і за соціальні реформи в США) насправді ніколи не звільняла рабів, вона просто змушувала їх працювати на інших білих людей”, – сказав Каньє. У цей момент Уеста підтримала частина присутніх: “Давай, чоловіче!”.

Kanye literally just said “Harriet Tubman never frees the slaves, she just has the slaves go work for other white people”

pic.twitter.com/ftXTACM5aM

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) July 19, 2020