Повідомлення про це опубліковано на офіційному сайті фестивалю.
Захід “Cannes 2020 Special” проходитиме у Палаці фестивалів і конгресів за скороченою програмою.
У рамках фестивалю будуть показані чотири з більш ніж 50 фільмів офіційної програми 2020 року: “Тріумф” Еммануеля Курколя, “Справжні матері” Наомі Кавасе, “Два Альфреда” Брюно Подалідеса і “Початок” Деі Кулумбегашвілі.
Також буде показана конкурсна програма короткометражних фільмів та фільми з конкурсної програми для молодих кінематографістів Cinéfondation.
Журі, склад якого буде оголошено згодом, вручить Золоту пальмову гілку за найкращий короткометражний фільм і приз переможцю Cinéfondation. Переможця основної програми оголошувати не будуть.
“Ми будемо так само раді фестивалю, організованому мерією Канн у жовтні, як нам було сумно пропустити його в травні. Завдяки нашій співпраці кінострічки з основного конкурсу будуть показані на набережній Круазетт. Так ми зможемо побути в Каннах разом із місцевими жителями й всіма професіоналами, з якими ми працюємо кожен рік”, – наголосив президент Каннського фестивалю П’єр Лескюр.
Наступний, 74-й за рахунком, Каннський кінофестиваль запланований на 11-22 травня 2021 року.
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Spécial #Cannes2020 : le Festival revient sur la Croisette! Du 27 au 29 octobre, le grand public découvrira 4 avant-premières et les courts métrages et films d’école de la Sélection officielle! Une édition exceptionnelle organisée avec la @villecannes ! ► https://bit.ly/30hFlxn —– #Cannes2020 Special: the Festival returns to the Croisette! From October 27th to 29th, four previews, the short films Competition and the Selection Cinéfondation will be presented to the public! An exceptional event co-organised with @villecannes ! ► https://bit.ly/3mUERal
- Раніше було голошено переможців 77-го Венеційського кінофестивалю, який в цьому році проходив з 2 по 12 вересня. Головою журі була Кейт Бланшетт, а захід через пандемію влаштовували в напівпорожньому приміщенні. Головний приз отримав фільм “Земля кочівників” режисера Хлої Чжао. Головну роль в картині зіграла володарка двох “Оскарів” Френсіс Макдорманд.
- Фільм української режисерки Наталі Ворожбит “Погані дороги” отримав нагороду як “Найбільш інноваційна стрічка конкурсу” від Веронського кіноклубу.
- Драма Валентина Васяновича “Атлантида” стала національним претендентом на премію “Оскар” від України. Стрічка побореться за нагороду в категорії “Міжнародний повнометражний фільм”.