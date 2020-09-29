Каннський кінофестиваль 2020 року, який не відбувся в травні через пандемію коронавірусу, пройде 27-29 жовтня в спеціальному скороченому форматі.

Повідомлення про це опубліковано на офіційному сайті фестивалю.

Захід “Cannes 2020 Special” проходитиме у Палаці фестивалів і конгресів за скороченою програмою.

У рамках фестивалю будуть показані чотири з більш ніж 50 фільмів офіційної програми 2020 року: “Тріумф” Еммануеля Курколя, “Справжні матері” Наомі Кавасе, “Два Альфреда” Брюно Подалідеса і “Початок” Деі Кулумбегашвілі.

Також буде показана конкурсна програма короткометражних фільмів та фільми з конкурсної програми для молодих кінематографістів Cinéfondation.

Журі, склад якого буде оголошено згодом, вручить Золоту пальмову гілку за найкращий короткометражний фільм і приз переможцю Cinéfondation. Переможця основної програми оголошувати не будуть.

“Ми будемо так само раді фестивалю, організованому мерією Канн у жовтні, як нам було сумно пропустити його в травні. Завдяки нашій співпраці кінострічки з основного конкурсу будуть показані на набережній Круазетт. Так ми зможемо побути в Каннах разом із місцевими жителями й всіма професіоналами, з якими ми працюємо кожен рік”, – наголосив президент Каннського фестивалю П’єр Лескюр.

Наступний, 74-й за рахунком, Каннський кінофестиваль запланований на 11-22 травня 2021 року.