Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки для України, повідомив речник німецького уряду в Берліні.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Шольц продемонстрував “загальну готовність” щодо ролі бути одним із гарантів безпеки України в телефонній розмові з Зеленським. Про це засобам масової інформації сьогодні розповів прессекретар Штеффен Гебестрейт на черговій пресконференція в середу.

Гебестрейт сказав, що не хоче спекулювати про те, чи буде роль гаранта безпеки також включати військовий компонент.

Також сьогодні про готовність Великої Британії стати гарантом безпеки для України заявила постійна представниця цієї країни в Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд.

Раніше очільник делегації української сторони з перемовин Давид Арахамія наголосив, що гарантії безпеки не повинні бути “Будапештським меморандумом-2” – новий договір, про який ідеться, має бути аналогом 5 статті НАТО, і навіть дещо жорсткішим – країни мусять вступити у будь-який тип розв’язаної проти України протягом 3 днів. Гарантами безпеки для України мають бути найсильніші армії світу: США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина, Канада, Ізраїль, Польща тощо. Ці ж гаранти мають допомогти Україні вступити в Європейський Союз.